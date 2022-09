Allegri a rischio esonero? La risposta di Arrivabene spiazza i tifosi. Di Maria a Milik: “perché ti ha cambiato?”

SportFair

E’ sempre più crisi Juventus. La squadra è reduce da un rendimento molto deludente in campionato, in più la situazione in Champions League è già drammatica. E’ stata una settimana da incubo per i bianconeri davanti al pubblico amico, prima il pareggio contro la Salernitana poi il tonfo contro il Benfica. La squadra di Allegri passa in vantaggio con Milik, poi i portoghesi ribaltano tutto con Joao Mario su rigore e Neres.

Al termine della partita è andata in scena una contestazione. Nel mirino la squadra, ma anche e soprattutto il tecnico Allegri. “non mi sento a rischio, questi momenti fanno parte del calcio. Sono momenti difficili, credo sia la prima volta che questa squadra perde due partite di fila in Champions League. Adesso non serve parlare, ma solo lavorare e pensare al campo. Capisco il momento di difficoltà che vive la squadra; in queste situazioni basta concedere un rigore per cambiare tutto. Preoccupato? Non dobbiamo pensare alle preoccupazioni, bisogna solo fare”, le parole dell’allenatore nel post-partita.

Allo Stadium si sono registrati fischi che confermano il malumore per i risultati della squadra. I cori di disappuntato sono contro squadra, società e allenatore. Allegri rischia l’esonero? Su Twitter spopola #AllegriOut ma il ribaltone immediato è difficile. Il motivo? L’indizio era arrivato direttamente da Arrivabene prima della partita: “poi lo paghi tu quello che viene dopo?”, la risposta del dirigente alla domanda di un tifoso. Infine una frase di Di Maria a Milik: “perché ti ha cambiato?”. Anche i calciatori sono perplessi dalle decisioni di Allegri.