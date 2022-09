Allegri, le prossime due partite da dentro o fuori: la posizione dell’allenatore e le soluzioni al vaglio della Juve

SportFair

E’ arrivato già il momento delle valutazioni in casa Juventus. L’inizio di stagione del club bianconero non è stato di certo positivo, in particolar modo in campionato si sono registrati troppi passi falsi per una squadra così forte dal punto di vista tecnico. In 6 giornate la Juventus ha conquistato solo 10 punti e occupa l’ottava posizione, la classifica è ancora cortissima ma la dirigenza inizia ad interrogarsi.

La Champions League si è aperta con la sconfitta contro il Psg e la prossima gara contro il Benfica è già da dentro o fuori. La Juventus delle prime giornate di campionato non ha dimostrato una mentalità vincente e soprattutto in Champions League rischia di pagare l’atteggiamento rinunciatario.

La posizione dell’allenatore Allegri non è così tranquilla, si giocherà la panchina nelle prossime due partite: quella di Champions League contro il Benfica e quella in campionato contro il Monza. La squadra dovrà dimostrare una reazione, dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni per non compromettere già il percorso dopo pochissime giornate.

Il ribaltone in panchina non è così remoto e iniziano a circolare i primi nomi. I tifosi sponsorizzano un nome per il traghettatore fino al termine della stagione: Paolo Montero, ex difensore a protagonista di un ottimo rendimento sulla panchina della squadra Primavera. Per la prossima stagione le soluzioni che stuzzicano di più sono due: Zinedine Zidane (ancora in attesa della Nazionale francese) o Tuchel, da poco esonerato dal Chelsea.