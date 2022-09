E’ sempre più caos Allegri-Ambra Angiolini, la moglie di Pazzini: “lei non va via da casa mia”

SportFair

Il nome di Massimiliano Allegri continua a circolare sulle pagine dei giornali, dal punto di vista sportivo ma anche personale. L’allenatore della Juventus è a serio rischio esonero, sono in corso valutazioni da parte del club bianconero dopo il pessimo inizio di stagione. E’ tornata alla ribalta la storia d’amore con Ambra Angiolini, finita ormai da tempo a conferma delle voci di gossip.

L’ultimo caso riguarda l’affitto che, secondo quanto riporta Silvia Slitti, organizzatrice di eventi e moglie dell’ex attaccante Pazzini, non verrebbe pagato da giugno, ovvero da quando il contratto di locazione dell’appartamento è scaduto. Il caso riguarda la casa milanese che la moglie di Pazzini ha affittato a Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini nel giugno 2021.

Poi la separazione tra Allegri e Ambra e nella casa era rimasta solo l’attrice. Che però, secondo Silvia Slitti, allo scadere dei 10 mesi non se ne è mai andata nonostante varie telefonate e nuovi accordi verbali. La vicenda è stata affidata agli avvocati dopo che neanche il tentativo di intermediazione con Allegri è andato a buon fine. Uno dei nodi principali riguarda il rapporto tra i due ex, secondo Silvia Slitti “a luglio iniziano ad entrare di mezzo i legali sia di Ambra che di Allegri dato che lei aveva deciso di far valere contro Allegri delle sue motivazioni personali in relazione a ciò che si aspettava da lui… Penso che siano “cose loro”, ma continuo a non capire cosa c’entri casa mia!”