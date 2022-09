Alex Zanardi dimesso dall’Ospedale di Vicenza: dopo 76 giorni torna a casa

SportFair

Arrivano buone notizie per Alex Zanardi, il bolognese torna a casa dopo un lungo ricovero all’ospedale di Vicenza. Il pilota automobilistico era stato costretto a ricorrere alla struttura ospedaliera 76 giorni fa a causa di un incendio che ha coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa e compromettendo i macchinari necessari per l’assistenza in casa.

E’ il secondo ricovero ospedaliero dopo quello del 19 giugno 2020 a causa dello scontro dell’ex pilota con un camion durante una staffetta di beneficienza.

Queste le parole del primario dell’ospedale sulle condizioni di Zanardi: “il nostro principale obiettivo è stato stabilizzare le condizioni cliniche generali di Zanardi. Ma, contestualmente, abbiamo proseguito il programma riabilitativo seguito durante il primo periodo di degenza”.