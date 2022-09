Alessia Marcuzzi si separa: è rottura col marito Paolo Calabresi, l’annuncio

SportFair

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà a esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni“, con queste parole scritte in una nota congiuta diffusa da Ansa, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi annunciano la loro separazione.

L’attrice e presentatrice italiane era sposata con Paolo da 8 anni: i due erano convolati a nozze dopo un anno di fidanzamento. Adesso la rottura, sembra senza rabbia e rancori.

Su Instagram, intanto, Alessia Marcuzzi condivide foto e video nei quali dedica del tempo a se stessa, tra divertimento e coreografie. L’ultima foto insieme sui social di Alessia e Paolo risale allo scorso 1 agosto, dunque la rottura sembra essere molto fresca.