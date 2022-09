Alcaraz è il Re degli Us Open: supera Ruud in finale, vince il primo Slam della carriera e diventa il nuovo numero uno al mondo

SportFair

E’ Carlos Alcaraz il vincitore dell’edizione 2022 degli Us Open. Lo spagnolo ha disputato una partita eccezionale contro un avversario molto forte come Casper Ruud. Il 19enne si è confermato per l’ennesima volta un fenomeno vero, è stato autore di una prestazione di altissimo livello dal punto di vista qualitativo. Il norvegese ha fatto il massimo, soprattutto nel secondo set.

La partita è durata 3 ore e 23 minuti e ha visto il trionfo di Alcaraz. Il primo set si conclude a favore dello spagnolo con il punteggio di 4-6. Nel secondo set arriva una grande risposta di Ruud che torna nel match con un netto 6-2. Il terzo set è equilibrato, si va al tie-break e il gioco di Alcaraz è praticamente perfetto. Nel quarto set il classe 2003 mette il definitivo punto esclamativo sulla partita. Si tratta del primo Slam della carriera per Alcaraz che è anche diventato il nuovo numero uno al mondo.