Alcaraz show, punto pazzesco contro Sinner: saltando e da dietro la schiena | VIDEO

SportFair

Nella notte italiana è andata in scena una partita incredibile, valida per i quarti di finale del torneo Us Open. Si sono affrontati Sinner e Alcaraz, due talenti in grado di rappresentare il futuro del tennis. La gara si è conclusa al quinto set al termine di una battaglia durata oltre 5 ore, l’azzurro è uscito dal campo a testa alta ma la delusione è ancora altissima. Lo spagnolo ha tirato fuori giocate di grande livello ed è uno dei principali candidati alla vittoria finale.

Jannik Sinner ha fallito anche un match point. Dopo l’iniziale vantaggio dello spagnolo, l’azzurro ha ribaltato la partita con due tie-break praticamente perfetti. Alcaraz è riuscito a pareggiare i conti, poi il trionfo al quinto e decisivo set. Le giocate in campo sono state spettacolari, in particolar modo non è passato inosservato un punto al secondo set. Alcaraz ha dimostrato una qualità tecnica enorme, prima il colpo saltando da dietro la schiena poi il punto a campo aperto. Pubblico in piedi per una giocata da stropicciarsi gli occhi.