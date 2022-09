Albon rassicura tutti dopo lo spavento: “sto abbastanza bene”

SportFair

“Sabato ho avuto un piccolo problema e i medici hanno fatto un lavoro straordinario, e sono molto grato che mi abbiano portato in buona salute e fuori dall’ospedale entro martedì“, sono queste le parole con le quali Alexander Albon ha iniziato a raccontare la sua disavventura dello scorso weekend.

Il pilota della Williams è stato ricoverato e operato per appendicite e ha avuto uno spiacevole imprevisto con l’anestesia: “da allora sono stato a Monaco. L’obiettivo è quello di essere pronto per Singapore. Sarà una gara difficile, è una delle più dure in calendario, quindi non sarà facile, ma vediamo cosa succederà. Questo è solo un breve video per ringraziarvi di tutti i vostri messaggi. Li ho letti tutti, o quanti più possibile, e significano molto. Grazie, spero di vedervi a Singapore“, ha concluso Albon, che ha rassicurato tutti “sto abbastanza bene, sto bene“.