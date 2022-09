Addio a Bruno Arena: morto a 65 anni il famoso comico dei “Fichi d’India”

SportFair

“Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato.. Buon viaggio papà.. lasci un vuoto immenso“, con queste parole, Gianluca Arena ha annunciato sui social la scomparsa di suo padre Bruno.

Il mondo dello spettacolo e della risata italiana è a lutto per la scomparsa di Bruno Arena, famoso comico dei “Fichi d’India”, in coppia sempre Max Cavallari.

Bruno Arena, ex insegnante di educazione fisica, si è avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni 80′, facendo anche l’animatore turistico. Nell’88’, poi, l’incontro con Max Cavallari e la formazione del famoso duo comico. I Fichi d’India hanno iniziato la loro carriera nei locali in provincia di Varese per poi arrivare in Radio prima dell’esordio in tv.

Fu Zelig a far apprezzare al pubblico italiano il duo comico, che da allora divenne sempre più popolare e amato. Nel 2013, proprio durante una registrazione di Zelig, Bruno Arena fu colpito da un aneurisma e portato d’urgenza in ospedale, dove fu sottoposto a diversi interventi.

Il comico, grazie a riabilitazione e cure era riuscito a recuperare diverse funzionalità, ma è stato costretto al ritiro dalle scene. Era un grande tifoso dell’Inter.