Abdelwahed positivo all’antidoping: a rischio la medaglia dell’Europeo

Ahmed Abdelwahed è un siepista e mezzofondista italiano, medaglia d’argento nei 3000 metri siepi agli Europei di Monaco di Baviera 2022. “La FIDAL comunica di aver ricevuto notifica della positività ad un controllo antidoping dell’atleta Ahmed Abdelwahed, tesserato per le Fiamme Gialle e argento ai recenti Campionati Europei di Monaco di Baviera nei 3000 metri siepi”, si legge in un comunicato ufficiale.

L’atleta rischia una squalifica e di perdere la medaglia conquistata all’Europeo. Il test, effettuato nel corso della manifestazione, ha riscontrato una positività. Il farmaco proibito in questione sarebbe il Meldonium.

“Certe cose sembrano impossibili finché non ti accadono. Sono stato sospeso in via cautelare per la presenza di una sostanza di cui non avevo mai sentito parlare – scrive Abdelwahed -. Non ho mai assunto volontariamente questa sostanza quindi sto cercando di capire come mai fosse nelle mie urine”.