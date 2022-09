Il dolore dell’Italbasket ed il cuore del Poz, più di un allenatore! Gli abbracci a Fontecchio e Melli sono commoventi | VIDEO

SportFair

L’Italbasket è fuori dagli Europei 2022: gli azzurri di Pozzecco sono stati eliminati oggi dalla Francia a Berlino, nel match valido per i quarti di finale, cedendo all’overtime dopo una sfida pazzesca.

Un’Italia da favola, un’Italia che ha fatto sognare e che ancora farà sognare, un’Italia guidata da un uomo amato ma anche tanto criticato. Per molti, infatti, Pozzecco altro non è che un ‘pagliaccio’ (epiteto spesso usato dagli utenti social per descrivere il ct azzurro), ma che piaccia o no, una cosa è certa: il Poz ci mette sempre il cuore e tutta l’anima e ama i suoi giocatori alla follia.

Ha fatto il giro del mondo il video del ct azzurro che, dopo l’espulsione nella sfida contro la Serbia, si avvicina alla panchina, anche se sarebbe dovuto restare fuori dal campo da gioco, facendo quasi a cazzettoni con gli uomini dello staff azzurro che tentavano di fermarlo: immagini che mostrano il forte legame del Poz alla sua squadra.

Oggi non sono mancati altri episodi che dimostrano il cuore del ct azzurro: quando Fontecchio, a poco dal termine del quarto quarto, ha sbagliato i due tiri liberi decisivi, Pozzecco gli è subito andato incontro per abbracciarlo e confortarlo, consapevole che, per il suo giocatore si è trattato di un brutto colpo.

All’overtime, poi, quando la Francia ha preso il largo, e per gli azzurri ormai non c’era più nulla da fare: il ct azzurro è stato immortalato mentre abbracciava, in panchina, Nik Melli, espulso per 5 falli. Un cuore grande, un allenatore, un trascinatore, un amico e, soprattutto, un compagno di squadra.