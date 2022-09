12 ore di coda e ciambelle per tutti: David Beckham in fila per rendere omaggio alla Regina Elisabetta

SportFair

L’Inghilterra intera è a lutto per la morte della Regina Elisabetta II. La sovrana è scomparsa lo scorso 8 settembre e in tantissimi adesso le vogliono rendere omaggio, andando a ‘trovarla’ per un ultimo saluto alla camera ardente.

Tra coloro che si sono messi in fila per un saluto alla Regina c’è anche David Beckham: il 47enne ex calciatore è stato infatti immortalato mentre teneva un profilo basso, con cappello in testa e ombrello alla mano, nella lunga coda.

Secondo alcuni Beckham sarebbe in fila dalle 9 di questa mattina, mentre secondo il Sun l’ex calciatore avrebbe iniziato la sua ‘camminata’ verso la Regina alle 2 del mattino, per evitare la folla.

C’è anche chi, però, mette in dubbio Beckham, colpevole di apparire troppo riposato per aver fatto 12 ore di coda e di essere stato ‘paparazzato’ solo poche ore fa.

L’ex calciatore ha spiegato alle tv britanniche di aver sentito molto rispetto attorno a sè e che per questo motivo non sono trapelate sue foto fino a poco fa. Sembra che lui e le persone attorno a lui abbiano gustato spuntini a base di “pringles e sorbetto al limone”, mentre secondo alcune fonti pare che abbia comprato ciambelle per le persone a lui vicine in coda.