Zarco è il più veloce nelle FP1 a Silverstone, caduta e secondo posto per Bagnaia

Dopo una lunga pausa la MotoGP torna in pista, si corre il gran premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. La stagione è entrata nella fase decisiva per la vittoria del titolo, la classifica piloti è ancora corta e non sono da escludere colpi di scena. Quartataro guida la classifica e sembra il pilota con maggiori possibilità di successo, alle sue spalle Espargaro e Zarco. Al quarto posto Bagnaia, il pilota della Ducati è competitivo ma ha pagato qualche errore di troppo.

Si sono concluse le FP1, primo appuntamento del nuovo gran premio. Le prove si sono aperte con una caduta di Bagnaia. Il più veloce è stato Zarco che ha chiuso a sorpresa al primo posto. In seconda posizione Bagnaia, al terzo posto Rins. Quarto Quartararo. Solo 16° Bastianini.