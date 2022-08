Zarco beffa Miller nelle Fp2 in Austria: quarto Quartararo, in ripresa Bagnaia

SportFair

Sono arrivate nuove indicazioni dalla Fp2 del GP di MotoGP in Austria. La situazione si è ribaltata rispetto alle Fp1, Jack Miller non è riuscito a confermarsi in testa alla classifica. Continua la corsa bellissima al titolo mondiale, i piloti in corsa per la vittoria finale sono Quartararo, Bagnaia e Espargaro. L’ultima gara non è stata positiva per il francese, mentre l’italiano della Ducati è tornato su altissimi livelli.

Si sono concluse le Fp2, nel finale le prove libere sono state condizionate dalla pioggia. Il più veloce è stato Zarco, poi Miller, Martin e Quartararo. In ripresa Bagnaia che è salito al quinto posto. Ottimo Marini al sesto posto, poi Bezzecchi, Bastianini e Vinales.