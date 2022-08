Zaccagni e Chiara Nasti si sposano: la proposta di matrimonio è social | FOTO

SportFair

Mattia Zaccagni si candida ad un ruolo da grande protagonista nel prossimo campionato di Serie A. Il calciatore si prepara per la nuova stagione, si tratta di un calciatore molto bravo in fase offensiva, in grado di spaccare le partite con la sua velocità. In più si candida ad un ruolo da protagonista anche in fase realizzativa. Il gioco di Sarri è in grado di sfruttare le caratteristiche dell’ex Hellas Verona.

E’ un periodo magico per Mattia Zaccagni, anche fuori dal campo. Approfittando dell’ultima puasa prima dell’inizio del campionato, il calciatore biancoceleste ha chiesto alla compagna Chiara Nasti di sposarlo. La proposta è avvenuta in riva al mare e la foto è stata pubblicata sui profili social. “Non vedo l’ora di essere tua moglie”, con bacio e anello in bella vista. La data del matrimonio non è stata ancora ufficializzata. La coppia è in attesa del primo figlio.