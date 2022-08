Attesa per WWE Clash at the Castle, Alexa Bliss: “McIntyre contro Reigns? Sono una fan di Drew”

SportFair

Cinque volte Women’s Champion, tra le Superstar di punta in WWE. Alexa Bliss è recentemente tornata a Monday Night Raw e ora scalda i motori per WWE Clash at the Castle, l’attesissimo Premium Live Event (il primo in 30 anni in Europa) previsto per le 19 italiane di sabato 3 settembre, direttamente dal Principality Stadium di Cardiff e in onda sul WWE Network. E Bliss ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni prima della grande kermesse.

WWE Clash at The Castle si svolgerà sabato 3 settembre dal Principality Stadium di Cardiff, in Galles. Che cosa devono aspettarsi i fan?

Molto divertimento, azione intensa e una grande match card. Ci sono molte belle storie in questo momento che porteranno a Clash at The Castle, soprattutto con la nostra nuova direzione creativa. Dovrebbe essere divertente.

Una delle storie più importanti che si stanno sviluppando è, ovviamente, quella di Drew McIntyre contro Roman Reigns. Come membro del roster della WWE, cosa pensi che possiamo aspettarci da questa battaglia?

Sono entusiasta di vederla. Sono sempre stata grande fan di Drew. Penso che possa affrontare Roman Reigns e quale posto migliore di Cardiff? Penso che sarà uno scontro davvero interessante…

Come superstar della WWE puoi viaggiare per il mondo. Quali sono i luoghi preferiti che hai visitato con la WWE e quali altri ti piacerebbe visitare?

Mi piace viaggiare nei luoghi dove c’è la Disney! Io e Mike Rome abbiamo visitato un sacco di luoghi Disney perché abbiamo avuto show a Shanghai, Parigi e Tokyo, il che è stato molto divertente. Il mio posto preferito da visitare è l’Australia, anche se il volo è molto lungo, mi piace tantissimo. È bella e il cibo è sempre molto buono.

Logan Paul si sta facendo notare per essere diventato a tempo pieno una WWE Superstar. C’è una celebrità che secondo te sarebbe una grande Superstar della WWE e potenzialmente un amico o un nemico per Alexa Bliss?

Penso che debbano avere una grande personalità. Abbiamo già avuto a che fare con Cardi B, ma credo che sarebbe un’ottima Superstar della WWE.

I cinque film Disney più belli?

Goofy Movie, Toy Story, Monsters, Inc., Alla ricerca di Nemo e in questo momento sto amando Encanto.

