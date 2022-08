Volata stellare a Monaco: Wiebes beffa Elisa Balsamo, bronzo di Barbieri

SportFair

Lorena Wiebes ha trionfato nella prova su strada in linea degli Europei a Monaco di Baviera. La favorita olandese, dopo 128 km, ha battuto di mezza ruota l’italiana Elisa Balsamo, campionessa del mondo e italiana in carica. Doppia medaglia per gli azzurri, sul podio anche Rachele Barbieri, in grado di portare a casa la medaglia di bronzo.

L’Italia è stata protagonista di un lavoro di squadra magnifico e ha permesso di lanciare Elisa Balsamo verso la volata, con Rachele Barbieri da apripista. E’ andato in scena un testa a testa con la rivale Lorena Wiebes che si è concluso con la vittoria dell’olandese. Quarta posizione per Lisa Brennauer, poi la polacca Daria Pikulik. Oro di Wiebes, poi Balsamo e Barbieri.