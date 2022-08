Maverick Vinales si prende il Warm up del Gp di Gran Bretagna: Bagnaia fuori dalla top-10

SportFair

E’ tutto pronto a Silverstone per una domenica di gara spettacolare! I piloti della MotoGP sono tornati in pista questa mattina per il warm up del Gp di Gran Bretagna.

I piloti hanno girato in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della gara di questo pomeriggio. Il più veloce questa mattina a Silverstone è stato un ottimo Maverick Vinales, col tempo di 1.59.227. Lo spagnolo dell’Aprilia si è lasciato alle spalle le Suzuki di Rins e Mir.

Quarto tempo per Bezzecchi, seguito da Quartararo ed Espargaro. Nono invece Jack Miller, mentre l’altro ducatista Bagnaia è fuori dalla top-10, 12°.