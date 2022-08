Wanda Nara e Mauro Icardi, questa volta è un addio? La showgirl in Argentina per il divorzio

SportFair

Wanda Nara e Mauro Icardi non si annoiano mai, questo è certo! Dopo i problemi di coppia che hanno intrattenuto tutti gli appassionati e gli amanti del gossip durante l’inverno, sembra che adesso la storia d’amore tra la showgirl argentina ed il calciatore del PSG sia arrivata veramente al capolinea.

A far scoppiare la coppia è stato il presunto flirt di Icardi con China Suarez, perdonato da Wanda Nara, ma adesso sembra che il rapporto si sia nuovamente incrinato, talmente tanto che la showgirl argentina sarebbe pronta per il divorzio.

A confermare questi rumors sarebbe un audio che Wanda avrebbe inviato ad una collaboratrice domestica, nel quale conferma di essersi recata in Argentina per separarsi definitivamente da Icardi.

“Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ​​biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non posso più continuare così e perché ho chiesto il divorzio”, queste le parole di Wanda Nara nel messaggio vocale trasmesso durante il programma televisivo ‘Los Angeles de la Mañana’.

I fan restano sbalorditi anche se i più attenti avevano notato alcuni dettagli sui social: Icardi ha cambiato la sua immagine di profilo su Isntagram, sostituendo quella in compagnia con la moglie, con una sua personale da bambino. Inoltre, nelle ultime ore aveva condiviso una foto con Wanda con due leoni e un cuore come messaggio, ma poco dopo l’immagine è stata rimossa dal suo profilo.