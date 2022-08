Leclerc, l’errore in pitlane e la visiera ‘nemica’: era quella di Max Verstappen

SportFair

Il Gp del Belgio ha visto Max Verstappen trionfare dopo una pazzesca rimonta. In soli 12 giri l’olandese della Red Bull è riuscito a portarsi dalla 14ª alle 1ª posizione in gara a Spa.

Gp un po’ sfortunato invece per Charles Leclerc: il monegasco, che aveva iniziato la sua rimonta con Verstappen, partendo dal 15° posto, una volta arrivato in nona posizione ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Lo strappo della visiera di un suo collega è finita su una presa dei freni, costringendo il monegasco ad un pit-stop anticipato.

A fine gara il team ha scoperto che la visiera a strappo finita sulla Ferrari era di Max Verstappen. Leclerc è tornato ai box con una temperatura troppo alta dovendo ricominciare così la sua rimonta.

Leclerc ha terminato la sua gara al quinto posto, ma poi ha ricevuto una penalità di 5 secondi per eccesso di velocità in pit-lane. “Non è stato un episodio sfortunato, è solo colpa mia. Si è trattato di un errore, ma questo fine settimana non siamo stati abbastanza veloci ed è stato questo il problema principale sul quale dobbiamo lavorare”, ha dichiarato il ferrarista.