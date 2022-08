Semafori spenti a Silverstone: il video della partenza del GP di Gran Bretagna

Semafori spenti a Silverstone! Il Gp di Gran Bretagna è ufficialmente iniziato, dando così il via alla seconda metà di stagione di MotoGP. Zarco è riuscito a finalizzare la sua partenza, restando in prima posizione, seguito da Quartararo e Miller.

Il francese della Yamaha dovrà scontare un long lap penalty e i suoi rivali potrebbero approfittarne per guadagnare posizioni. Quarto Pecco Bagnaia, seguito da Vinales e Rins. Ha perso una posizione invece Aleix Espargaro, settimo.

🚦 LIGHTS OUT 🚦

Poleman @JohannZarco1 gets the holeshot as @FabioQ20 launches to 2nd! 💨#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/vb5gGiVphF

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 7, 2022