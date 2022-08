Matrimonio Federica Pellegrini: occhiali da sole e damigelle al suo fianco, il VIDEO dell’arrivo in chiesa

SportFair

Federica Pellegrini sposa oggi il suo Matteo Giunta. Dopo aver cercato di tenere nascosta la storia d’amore col suo allenatore per diverso tempo, la Divina è uscita allo scoperto lo scorso anno, al termine della sua ultima Olimpiade.

La campionessa italiana di nuoto ha condiviso sui suoi profili social i preparativi, gli arrivi dei suoi cari a Venezia, e anche l’arrivo dell’abito, firmato Nicole.

Ovviamente, il vestito si trovava chiuso preziosamente nella sua custodia e non ne ha anticipato alcun dettaglio, ma adesso, finalmente, sui social trapelano le prime immagini: su Instagram circola un bellissimo video che mostra la Divina di bianco vestita, circondata dalle sue amiche damigelle. Occhiali da sole, cerchietto, velo, e abito bianco, liscio, con qualche ricamo solo sul velo. Scollo a barca per mostrare le sue belle spalle e capelli sciolti, un po’ mossi, così come è solita portarli nella vita di tutti i giorni: Federica Pellegrini è prontissima per il sì.