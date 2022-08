Verstappen vince in Belgio e allunga: la nuova classifica piloti di Formula 1

SportFair

Verstappen ha vinto oggi in maniera pazzesca il Gp del Belgio. Dopo le qualifiche di ieri tutti erano certi che l’olandese sarebbe riuscito nella rimonta, ma il pilota Red Bull ha sorpreso tutti con le tempistiche: è arrivato in testa alla corsa, dalla 14ª posizione, in soli 12 giri.

La vittoria di oggi di Verstappen gli consente di prendere il largo sui suoi rivali: al secondo posto, alle spalle dell’olandese, c’è il suo compagno di squadra Sergio Perez, a 93 punti, mentre Leclerc è terzo a 98 punti dal leader.

La nuova classifica piloti

1. Verstappen – 284

2. Perez – 191

3. Leclerc – 186

4. Sainz – 171

5. Russell – 170

6. Hamilton – 146

7. Norris – 76

8. Ocon – 64

9. Alonso – 51

10. Bottas – 46