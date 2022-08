Verstappen e Leclerc uno di fianco all’altro, ma lontani! Sainz in pole a Spa: la griglia di partenza del Gp del Belgio

SportFair

Si sono concluse con Max Verstappen davanti a tutti, con un importante gap sugli altri, le qualifiche del Gp del Belgio. L’olandese ha segnato il miglior tempo oggi pomeriggio a Spa, ma domani partirà dal fondo della griglia a causa della penalità per la sostituzione della power unit, così come il suo diretto rivale Charles Leclerc, quarto oggi in qualifica.

La pole position, dunque, va a Carlos Sainz, che partirà domani dalla prima casella in griglia, affiancato da Sergio Perez. Seconda fila per Fernando Alonso, che guadagna diverse posizioni per via delle tante penalizzazioni, seguito da Hamilton e Russell.

La griglia di partenza del Gp del Belgio

1ª fila: 1. Sainz, 2. Perez

2ª fila: 3. Alonso, 4. Hamilton

3ª fila: 5. Russell, 6. Albon

4ª fila: 7. Ricciardo, 8. Gasly

5ª fila: 9. Stroll, 10. Vettel

6ª fila: 11. Latifi, 12. Magnussen

7ª fila: 13. Tsunoda, 14. Bottas

8ª fila: 15. Verstappen, 16. Leclerc

9ª fila: 17. Ocon, 18. Norris

10ª fila: 19. Zhou, 20. Schumacher