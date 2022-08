Verstappen chiude davanti a tutti le qualifiche di Spa, ma la pole position del Gp del Belgio è di Sainz

SportFair

Una qualifica strana, quella di oggi a Spa. Verstappen e Leclerc, infatti, sono scesi in pista consapevoli che domani, comunque, partiranno dal fondo della griglia del Gp del Belgio, ma non per questo non hanno lottato per se stessi e per la squadra.

Al termine della Q3 è Max Verstappen a piazzarsi davanti a tutti, seguito da Sainz, e Perez. La pole position, dunque, va allo spagnolo della Ferrari, che domani partirà dalla prima posizione in griglia.

Quarto tempo per Leclerc, che ha fatto un ottimo lavoro di squadra, seguito da Ocon e Alonso. Seguono poi le Mercedes di Hamilton e Russell, che grazie alle penalizzazioni guadagneranno qualche posizione.

Le parole dei top-3

Verstappen: “è stato fantastico, siamo sul pezzo, la macchina funziona molto bene, stiamo cercando soltanto di ottimizzarla. Domani partirò da dietro, sono comunque contento del mio giro e sono contento di essere qui, spero che i tifosi si siano divertiti. Dobbiamo rimontare, con una macchina come questa sarebbe un peccato non raggiungere il podio“.

Sainz: “è stato un giro abbastanza buono, contento di partire in pole, ma non troppo contento di vedere il distacco da Max, la Red Bull è avanti e dobbiamo analizzare e capire perchè siamo così indietro rispetto a loro. Non ho avuto scia, è stato un po’ un pasticcio, ma sono un po’ sconcertato il distacco così grande, questo mi fa chiedere cosa potrebbe accadere domani in gara“.

Perez: “certamente il secondo posto non è il peggiore su questo circuito, se riuscirò a partire bene seguendo Carlos magari potrò invertire le posizioni. Sarà importante partire bene e poi cercare di fare la nostra gara sin dall’inizio“.