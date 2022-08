United-Vallecano: il gesto di Cristiano Ronaldo durante la partita e la discussione con ten Hag

SportFair

Cristiano Ronaldo è tornato in campo con la maglia del Manchester United, la partita non è stata di certo entusiasmante e la situazione sul futuro è ancora molto incerta. I Red Davils sono chiamati a riscattare l’ultima deludente stagione e nell’ultima partita sono scesi in campo contro il Rajo Vallecano per una sfida amichevole. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Amad Diallo per i Red Devils e da Alvaro Garcia per gli spagnoli. La gara di Cr7 non è stata positiva, il portoghese è sembrato molto nervoso e il suo rendimento è condizionato dalle voci sul futuro.

L’ex Juventus è stato schierato in campo dal primo minuto e non è riuscito ad incidere. Cristiano Ronaldo è stato sostituito al 45° e ha lasciato lo stadio in anticipo. Il gesto non è stato sicuramente gradito dai compagni. Il comportamento conferma il malumore del calciatore, sempre più intenzionato a lasciare i Red Devils in questa sessione di mercato. In più non è passato inosservato un altro episodio, ripreso dalle telecamere e confermato da alcuni siti inglesi. Durante il match il portoghese ha dimostrato di non gradire le indicazioni del nuovo tecnico. Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra lontano da Manchester.