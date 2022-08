SportFair

Sono state ufficializzate le formazioni delle staffette azzurre che venerdì mattina, nella quinta giornata degli Europei di Monaco di Baviera, correranno in batteria all’Olympiastadion. Nella 4×100 maschile ci sarà anche Marcell Jacobs che dopo aver avuto il via libera dallo staff medico federale si è reso immediatamente disponibile per domattina: Italia in seconda batteria alle 10.10.

4×100 uomini: Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo, Chituru Ali

4×100 donne: Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni, Alessia Pavese

4×400 uomini: Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez, Pietro Pivotto

4×400 donne: Anna Polinari, Raphaela Lukudo, Virginia Troiani, Alice Mangione