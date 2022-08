Tris del Setterosa agli Europei di Pallanuoto! Israele ko, azzurre a punteggio pieno

SportFair

Il Setterosa cala il comodo il tris e balza al comando del gruppo B ai 35esimi europeo di Spalato. Dopo la rete iniziale della Sasover si scatena Valeria Palmieri mvp del match, che piazza una quaterna dal centro e trascina le azzurre, ottime anche in difesa a concedere cinque reti e nessuna in extraplayer.

Decisivo il break lungo di 10-0 da metà secondo tempo ad inizio quarto tempo. Bogachenko tris e ultima ad arrendersi per le avversarie. In gol anche l’esordiente Cergol che si sblocca su rigore. Si torna in vasca giovedì 1 settembre alle 11.30 contro la Serbia.

“All’inizio non ero soddisfatto – commenta il Ct Silipo. Forse il lavoro in palestra di questa mattina ha influito. Poi ci siamo sbloccati in attacco e mi sono divertito, soprattutto quando giochiamo su tutta la linea d’attacco. E’ questo che voglio vedere, un atteggiamento che denota la famosa crescita che stiamo studiando per arrivare al top. La maturità e la consapevolezza dei propri mezzi si denota anche vincendo bene queste partite e perciò sono soddisfatto. I prossimi turni ci serviranno per continuare a mantenere alta la tensione arrivare alla fase finale nelle migliori condizioni“.