Tragedia nel mondo della MTB: morto Wardell, neo campione di Scozia

SportFair

Tragica scomparsa nella notte tra lunedì e martedì: è morto nel sonno, a causa di un infarto, il ciclista di MTB, fresco campione di Scozia, Rab Wardell.

Wardell è stato colpito da un infarto e ha svegliato la sua compagna, la campionessa olimpica Katie Archibald che ha provato di tutto per salvarlo, senza però riuscirci.

“Continuo a non capire cosa sia successo. Se questo è reale. Perché se n’è andato ora, così felice e in salute. Ha avuto un infarto nel sonno. Ho provato tutto. I soccorsi sono arrivati ​​in pochi minuti. Ma il suo cuore si è fermato e non è più ripartito. Il mio si è fermato con lui. Lo amo così tanto e ho bisogno di lui con me. Se n’è andato. Non riesco a descrivere il dolore. Grazie per i tributi che ho Non riesco a parlare di lui al passato. Tu eri tutto per me, Rab. Ti amo“, ha scritto Katie.

Wardell è nato nel 1985 a Dunfermline (Scozia), ha iniziato a praticare la mountain bike all’età di 15 anni, anche se gli piacevano tutte le discipline ciclistiche. Dalla strada alla BMX. E’ stato campione nazionale di Ciclocross, oltre che Junior e Under 23 di MTB.

A causa di una serie di problemi fisici non è riuscito ad avere successo a livello professionale e ha quindi fondato la Wardell Cycle Coaching. La pandemia ha fatto crollare i suoi affari e ha quindi deciso di tornare a gareggiare e lo scorso fine settimana era stato proclamato campione di Scozia in MTB XC.