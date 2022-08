Il percorso è meno Tortu…oso: l’azzurro è di bronzo nei 200, due medaglie anche nei 3000 siepi

SportFair

Filippo Tortu si conferma un’arma molto importante per l’Italia. Non si ferma il programma degli Europei a Roma, gli azzurri continuano a togliersi ancora tante soddisfazioni. Vince Hughes con 20″07, secondo posto per Mitchell-Blake con 20″17, bronzo per Tortu che ha rimontato il terzo britannico con 20″27. Non si è migliorato Tortu, ma la prestazione è stata comunque molto positiva.

Altre due medaglie dai 3000 siepi. Oro per Raitanen con 8’21″80, secondo Abdelwahed con 8’22£35, bronzo per Osama Zoghlami con 8’23″44, settimo Ala Zoghlami con 8’27″82