Tamberi è sul tetto d’Europa: Gimbo salta 2.30 e vince la medaglia d’oro

Un’altra grandissima soddisfazione per l’Italia agli Europei di atletica a Monaco di Baviera: Gianmarco Tamberi ha conquistato un’altra medaglia d’oro, l’atleta azzurro si conferma un vero campione. E’ arrivato il secondo oro, dopo quello conquistato da Marcell Jacobs nei 100 metri. Tamberi ha chiuso meritatamente al primo posto, gli avversari non sono stati all’altezza dell’azzurro.

Un’altra notte indimenticabile per Gianmarco Tamberi, l’unico a superare 2.30, secondo posto per il tedesco Potye, terzo posto per l’ucraino Protsenko che conquista un altro bronzo dopo quello mondiale.