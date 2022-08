E’ il turno di Tamberi: programma, italiani in gara e orari di giovedì 18 agosto agli Europei di atletica

SportFair

Gli Europei di atletica a Monaco di Baviera hanno già regalato grandi soddisfazioni all’Italia. In particolar modo si è registrato l’oro di Marcell Jacobs nei 100 metri, il campione olimpico si è confermato ancora una volta il più forte. Il rendimento degli ultimi mesi è stato condizionato da qualche infortunio di troppo, il 27enne ha accusato un problemino prima della semifinale. Nel programma di oggi grande attesa per Gianmarco Tamberi, l’azzurro chiamato a conquistare una medaglia nella finale del salto in alto.

Il programma di giovedì 18 agosto

Italiani in gara

09.20 – 3000 siepi (femminile), batterie: Laura Dalla Montà, Martina Merlo

09.25 – Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

10.10 – 800 metri (maschile), batterie: Simone Barontini, Catalin Tecuceanu

10.45 – 800 metri (femminile), batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro

10.50 – Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Max Mandusic

11.25 – 400 ostacoli (maschile), semifinali: José Bencosme De Leon, Mario Lambrughi

11.36 – Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini

11.55 – 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori

12.30 – 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Diego Pettorossi

13.05 – 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Irene Siragusa

20.05 – Salto in alto (maschile), finale: Marco Fassinotti, Gianmarco Tamberi

20.13 – 200 metri (maschile), semifinali: Filippo Tortu, eventuali Fausto Desalu e Diego Pettorossi

20.37 – 200 metri (femminile), semifinali: Dalia Kaddari, eventuali Vittoria Fontana e Irene Siragusa

20.58 – Salto in lungo (femminile), finale: Larissa Iapichino

21.05 – 1500 metri (maschile), finale: Pietro Arese

21.25 – 5000 metri femminile), finale: Nadia Battocletti

21.55 – Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

Il programma completo

09.00 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

09.20 3000 siepi (femminile), batterie

09.25 Eptathlon, salto in lungo

10.10 800 metri (maschile), batterie

10.45 800 metri (femminile), batterie

10.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

11.25 400 ostacoli (maschile), semifinali

11.36 Eptathlon, tiro del giavellotto

11.55 400 ostacoli (femminile), semifinali

12.30 200 metri (maschile), batterie

13.05 200 metri (femminile), batterie

20.05 Salto in alto (maschile), finale

20.10 Lancio del martello (maschile), finale

20.13 200 metri (maschile), semifinali

20.37 200 metri (femminile), semifinali

20.58 Salto in lungo (femminile), finale

21.05 1500 metri (maschile), finale

21.25 5000 metri femminile), finale

21.55 Eptathlon, 800 metri