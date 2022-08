Stefano Domenicali chiama Sebastian Vettel: “aperti a coinvolgerlo nella nostra organizzazione”

SportFair

La notizia è diventata ormai ufficiale: sarà l’ultima stagione di Sebastian Vettel in Formula 1, il pilota ex Ferrari ha deciso di ritirarsi. La carriera del tedesco è stata di alto livello, il 35enne ha dimostrato grandissimo talento ed è riuscito a laurearsi per 4 volte consecutive campione del mondo di Formula 1 (2010, 2011, 2012 e 2013) con la scuderia Red Bull Racing. E’ attualmente un pilota dell’Aston Martin e l’obiettivo è concludere la stagione nel migliore dei modi.

Stefano Domenicali, il CEO della Formula 1 ha affrontato l’argomento del ritiro di Vettel, intervistato dalla Bild: “abbiamo parlato della sua decisione e del suo futuro. Sebastian sarà sempre associato alla F1 e, ovviamente, vogliamo che quel legame continui. Se sarà interessato a far parte del nostro sistema, ovviamente gli darei il benvenuto. Ma sappiamo già che, dopo la stagione, vorrà trascorrere del tempo con la sua famiglia”.