Giornata amara per Massimo Stano, è solo ottavo nella 20 km: il programma di sabato 20 agosto agli Europei di atletica

Stavolta l’impresa non riesce. La tripletta è rinviata. Giornata amara per il campione olimpico e mondiale Massimo Stano agli Europei nella 20 km di marcia: sulle strade del centro di Monaco, a Odeonsplatz, l’azzurro si stacca dal gruppo di testa al tredicesimo chilometro e progressivamente accumula ritardo dagli avversari principali, fino a chiudere all’ottavo posto con il tempo di 1h21:18, a ventisette giorni dal trionfo in Oregon nella 35 km di marcia.

Il migliore degli azzurri è Francesco Fortunato, ottimo quinto, a ventuno secondi dal podio con 1h20:06, per celebrare il piazzamento più importante in carriera dopo i quindicesimi posti delle Olimpiadi e dei Mondiali. Un podio su cui salgono due spagnoli: si conferma al titolo d’Europa Alvaro Martin con 1h19:11, protagonista un’azione vincente che si concretizza a quattro chilometri dalla fine quando stacca il connazionale Diego Garcia Carrera che finirà terzo (1h19:45). In mezzo a loro, per l’argento, lo svedese due volte bronzo mondiale di Eugene Perseus Karlstrom (nella 20 km e nella 35 km) oggi secondo con 1h19:23 e autore della frustata che a sette chilometri dalla fine manda in difficoltà Massimo Stano. Spagna anche al quarto posto con Alberto Amezcua (1h20:00), mentre in top ten c’è anche un altro azzurro: è decimo Andrea Cosi al debutto in un grande campionato (1h22:18).

“Sono deluso – ammette il 30enne pugliese – ho dato il massimo ma le gambe oggi non rispondevano. Probabilmente qualcosa è stato perso in questo mese dopo Eugene: meglio che sia accaduto oggi e non ai Mondiali. Durante la gara ho cercato di lavorare mentalmente, come mio solito, ma comunque non è bastato a reagire. Ora dobbiamo capire, aspettare qualche settimana, rielaborare il tutto e analizzare cos’è successo. Non ho avuto altri problemi oltre alla gamba spenta, soltanto negli ultimi cinque chilometri un po’ di crampi addominali. Con la maglia dell’Italia devo sempre terminare la gara e sono soddisfatto almeno di questo, di esserci riuscito. Meglio di così oggi non potevo, pazienza. Non siamo invincibili”.

Il programma di sabato 20 agosto

Italiani in gara

20.43 – 100 ostacoli (femminile), batterie: Luminosa Bogliolo, Elisa Di Lazzaro, Nicla Mosetti

21.15 – 4×400 (maschile), finale: Italia (formazione da definire)

Il programma

20.05 – Salto con l’asta (maschile), finale

20.15 – 800 metri (femminile), finale

20.25 – Tiro del giavellotto (femminile), finale

20.43 – 100 ostacoli (femminile), batterie

21.15 – 4×400 (maschile), finale

21.45 – 4×400 (femminile), finale

22.13 – 3000 siepi (femminile), finale