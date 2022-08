Spalletti litiga con un tifoso dopo Fiorentina-Napoli: schiva uno schiaffo per un soffio | VIDEO

“Lasciamo stare. ogni volta che si gioca qui accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile. Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare. Mi dicono ‘tua mamma, tua mamma’, ha novant’anni poverina. Dietro la panchina ci sono sempre dei maleducati professionisti, sempre pronti a offendere“, con queste parole Luciano Spalletti ha commentato quanto accaduto ieri sera dopo Fiorentina-Napoli.

Al termine della sfida di Serie A, terminata a reti inviolate, il tecnico del Napoli, che ha ricevuto insulti durante tutto il match, ha avuto da ridire con i tifosi. Uno in particolare si è avvicinato all’allenatore del Napoli e i due non se le sono mandate a dire.

Lo spettatore, dopo un duro faccia a faccia, ha anche tentato di colpire Spalletti in volto con uno schiaffo, senza però riuscirci.

Un appartenente per caso al genere umano tenta di colpire #Spalletti. Dovrebbero vietare a vita l’ingresso agli stadi a gentaglia come lui. Invece, 12mila € di multa per cori discriminatori e passa tutto. La “lotta a razzismo e violenza” #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/g4K46Xx1gM

