Sorteggi Europa League Live: i gironi e le avversarie di Roma e Lazio

Se ieri è stato il turno della Champions League, oggi tocca invece all’Europa League: sono iniziati infatti alle 13.00 i sorteggi della competizione europea. Come in Champions, anche qui le squadre della stessa federazione non potranno sfidarsi nella prima fase.

Sono due le squadre italiane che attendono di conoscere le loro avversarie: Roma e Lazio.

Le fasce

Prima fascia: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev, Olympiacos.

Seconda fascia: Psv Eindhoven, Monaco, Feyenoord, Rennes, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets.

Terza Fascia: Sheriff, Betis, Midtjylland, Bodo Glimt, Ferencvaros, Union Berlino, Friburgo, Fenerbahce.

Quarta fascia: Union Saint-Gilloise, Trabzonspor, Nantes, Hjk, Sturm Graz, Aek Larnaka, Omonia, Zurigo.

I gironi

Gruppo A – Arsenal, PSV, Bodo Glimt, Zurigo

Gruppo B – Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahce, Larnaka

Gruppo C – Roma, Ludogorets, Betis, Helsinki

Gruppo D – Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise

Gruppo E – Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonoia

Gruppo F – Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Gruppo G – Olympiakos, Qarabag, Friburgo, Nantes

Gruppo H – Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Le date delle prime sei partite:

Giornata 1: 8 settembre 2022 Giornata 2: 15 settembre 2022 Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022