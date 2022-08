Sorteggi Champions League: l’Inter nel girone dell’Inferno, sorride il Milan

SportFair

A Istanbul è andato in scena questo pomeriggio il sorteggio di Champions League: le 32 squadre che fanno parte della competizione europea conoscono adesso le loro avversarie per la fase a gironi.

Situazione difficilissima per l’Inter, la squadra italiana che ha avuto il sorteggio più antipatico. Non sarà una passeggiata nemmeno per Juventus e Napoli, mentre il Milan è il team italiano nella situazione più ‘facile’.

Le fasce