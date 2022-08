SportFair

Tutti fuori gli italiani dal torneo ATP di Winston-Salem: dopo Fognini e Musetti anche Lorenzo Sonego è stato eliminato dal torneo statunitense.

Il torinese è stato sconfitto in rimonta dallo statunitense Cressy. Il padrone di casa ha trionfato in rimonta aggiudicandosi il match dopo due ore e 49 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-2, 7-6 e ha staccato il pass per i quarti di finale.