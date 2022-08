Altro che Smalling, la Cremonese è grande all’Olimpico: un gol del difensore salva la Roma

SportFair

Più fatica del previsto. La Roma ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato e si lancia sempre più in classifica, la squadra di Mourinho è in grado di lottare per le prime posizioni del campionato di Serie A. Partenza coraggiosa della Cremonese, la neopromossa ha giocato con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo e si è dimostrata in grado di lottare per la salvezza. La compagine di Alvini ha messo in mostra buona personalità, il problema principale riguarda la finalizzazione.

Prima della partita omaggio per Wijnaldum, l’ex Psg si è procurato la frattura della tibia e dovrà rimanere fermo per almeno tre mesi. Nel primo tempo partenza sprint della Roma, almeno due-tre occasioni per i padroni di casa ma la Cremonese si salva. Poi una tegola: infortunio per Zaniolo alla spalla, il giallorosso è costretto a lasciare il campo. Dentro El Shaarawy.

Nel secondo tempo la Cremonese ci prova, clamorosa traversa di Dressers. Occasione per la Roma, il portiere Radu si riscatta e si supera. La gara si sblocca da palla inattiva, Smalling di testa sigla il vantaggio. Nel finale la partita è aperta, la Cremonese vicinissima al pareggio. Finisce 1-0, la Roma vince con grande fatica.