Sinner fuori agli ottavi a Montreal: Carreno-Busta elimina un altro italiano dopo Berrettini

SportFair

Nella notte è sceso in campo Jannik Sinner, continua l’appuntamento con il torneo di Montreal. Anche l’ultimo italiano è stato eliminato, il 20enne non è riuscito a fare la differenza nella sfida degli ottavi di finale contro Carreno-Busta. Lo spagnolo continua a confermarsi una bestia nera per i tennisti italiani, dopo Berrettini è stato eliminato anche Sinner.

La gara non è stata mai veramente in discussione. Nel primo set Carreno-Busta piazza subito un break, poi un altro nella fase conclusiva e chiude 2-6. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, sul 2-2 lo spagnolo conquista il break decisivo e chiude 4-6.

“Oggi non sono riuscito a trovare nessuna soluzione, un po’ come è successo a Madrid ho giocato male, lui ha sbagliato poco e ha servito bene. Io non ho servito benissimo soprattutto nel primo set e ho sbagliato tante palle, in particolare di dritto, cosa che non mi succede quasi mai”, le parole di Sinner.