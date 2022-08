Sinner butta via la partita contro Auger-Aliassime: l’azzurro sbaglia due match point e saluta Cincinnati

SportFair

Un vero peccato. Jannik Sinner è stato eliminato dal torneo di Cincinnati, l’azzurro non è riuscito a sfruttare due match point contro Auger-Aliassime. Il primo set del tennista italiano è stato di altissimo livello, anche l’avvio di secondo set è stato molto positivo. Sinner non è riuscito a sfruttare due match point, la reazione del canadese è stata fantastica e la partita si è chiusa 1-2.

Sinner si dimostra subito in buona giornata e piazza un break nel primo set, poi controlla e chiude con un netto 2-6. L’azzurro scappa anche nel secondo set, l’occasione è ghiotta ma sbaglia troppo e Auger-Aliassime riapre la partita. Il secondo set si conclude al tie-break a favore del canadese. Nel terzo e decisivo set l’azzurro non scende in campo e deve arrendersi 6-1.