Si separano le strade di Alfa Romeo e Sauber: la fine della collaborazione nel 2023

SportFair

Alfa Romeo comunica che la partnership con Sauber Motorsport terminerà entro la fine del 2023.

Alfa Romeo aveva annunciato il suo ritorno in F1 con un piano a lungo termine nel 2017, e nel luglio 2022 ha annunciato la decisione di proseguire la partnership con Sauber anche per il 2023, alla luce dei promettenti risultati conseguiti nella prima parte della stagione, in termini di risutati sportivi, marketing e collaborazione positiva con il team.

Dal momento che il turnaround economico ed industriale del brand sarà raggiunto nel 2022, Alfa Romeo valuterà tra le tante opportunità e deciderà quale sarà quella migliore per sostenere la strategia di lungo termine e il posizionamento del Marchio.