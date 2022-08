Setterosa da favola agli Europei di Pallanuoto: battuta la Spagna

SportFair

Il Setterosa prosegue col sorriso il suo percorso agli Europei di pallanuoto 2022. Dopo aver asfaltato la Slovacchia all’esordio, le azzurre hanno superato questa sera la Spagna.

Un match combattuto, con le iberiche che hanno terminato in vantaggio il primo quarto: il Setterosa ha però reagito, rimontando e prendendo il largo. Nell’ultimo quarto la Spagna ha accorciato le distanze ma non è riuscita a riportarsi in vantaggio, cedendo così 9-12. L’Italia è quindi prima a punteggio pieno nel girone B.