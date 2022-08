Serie A, le previsioni del CIES: la squadra Campione d’Italia, le qualificate in Champions e le retrocesse

SportFair

E’ appena iniziata la Serie A, il massimo campionato italiano ha già regalato grande spettacolo. Le prime due giornate hanno fornito le prime indicazioni, sono tante le squadre in grado di lottare per lo scudetto: Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma. Bagarre anche per la qualificazione in Champions, Europa, Conference League e per evitare la retrocessione.

Il CIES, il Centro Internazionale di Studi sullo Sport, si è sbilanciato sul campionato di Serie A: è stata stilata la classifica finale sulle performance delle ultime due stagioni, sulle spese sostenute dai club nell’ultima sessione e in relazione ad un parametro che valuta l’esperienza di una squadra sulla base dei match disputati in carriera dai suoi componenti e sul blasone dei club.

La squadra Campione d’Italia sarà… l’Inter. Al secondo posto il Milan di Stefano Pioli, seguito da Napoli e Juventus. In Europa League Atalanta e Roma, la Lazio in Conference League. In Serie B Cremonese, Lecce e Salernitana.