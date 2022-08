Serie A, la prima giornata a rischio rinvio? Il presidente Casini mette le cose in chiaro

SportFair

Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione di calcio, in particolar modo preannuncia grande spettacolo il campionato italiano. La Serie A 2021/2022 si è conclusa con la sorprendente vittoria del Milan, la squadra di Stefano Pioli continua la preparazione con l’obiettivo di confermarsi. Le altre squadre sono state grandi protagoniste sul fronte calciomercato, in particolar modo sono molto più forti Juventus, Inter e Roma. I bianconeri hanno messo a segno i colpi Pogba, Di Maria e Bremer, l’Inter il ritorno di Lukaku e i giallorossi hanno infiammato il mercato con Dybala e Matic.

Continuano a circolare voci su un possibile rinvio della prima giornata del campionato di Serie A per il grande caldo di metà agosto, il presidente Lorenzo Casini ha smentito la notizia. Il turno prenderà il via sabato 13 agosto 2022 alle 18:30 con Sampdoria Udinese e Milan-Fiorentina. “Un rischio rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così”. Sulla reintroduzione dello spareggio scudetto. “Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno. Negli ultimi anni è sparito, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio è il modo più equo per assegnare il titolo”.