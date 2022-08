Serata speciale per l’Italia agli US Open: Sinner, Musetti e Fognini trionfano in rimonta

SportFair

Gli US Open stanno regalando emozioni e spettacolo con i match validi per il primo turno. Nella serata di ieri sono scesi in campo tre italiani, che hanno portato a casa tre splendide vittorie. Se Sonego è uscito di scena al primo turno, i suoi connazionali Sinner, Musetti e Fognini hanno staccato il pass per il secondo, vincendo tutti e tre in rimonta.

Sinner ha superato ieri il tedesco Almaier: il match è terminato dopo tre ore e 35 minuti col punteggio di 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1. Ai 32esimi l’altoatesino sfiderà Eubanks. Sorrine anche Musetti: il giovane azzurro ha battuto in rimonta il belga Goffin: il match è terminato dopo ben 4 ore e 40 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 7-5, 6-4, 3-6, 7-6. Al secondo turno Musetti sfiderà Brouwer.

Infine anche Fognini porta a casa un’importante vittoria: il ligure ha syuperato il numero 38 al mondo, Karatsev, ribaltando il match dopo aver perso due set. La sfida è terminata dopo 3 ore e 36 minuti di gioco col punteggio di 1-6, 5-7, 6-5, 6-1, 6-4. Al secondo turno per Fognini ci sarà Nadal.