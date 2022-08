Schianto in moto, muore tennista sanmarinese: aveva giocato la Davis

SportFair

Un gravissimo lutto nel mondo del tennis. E’ morto nella notte tra domenica e lunedì Simone De Luigi, neo diciottenne tennista sammarinese. Il ragazzo si trovava alla guida della moto, insieme a lui la ragazza di 16 anni che nello scontro ha subito l’amputazione di un piede.

Lo schianto è avvenuto poco prima di mezzanotte, secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe tentato un’inversione ad U per procedere in direzione di Rimini prima di venire travolto alle spalle da una Mini Cooper. L’impatto è stato violentissimo e il giovane tennista ha riportato un trauma cranico gravissimo. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo.

La Federazione Sammarinese Tennis ha pubblicato un comunicato: “la FST, sconvolta ed incredula per il tragico avvenimento di questa notte, partecipa con profondo dolore al dramma della famiglia di Simone De Luigi. La giovane promessa del tennis biancazzurro, 18 anni compiuti meno di tre settimane fa, aveva fatto parte della Nazionale sammarinese in due edizioni di Coppa Davis, tra cui quella di quattro settimane fa a Baku, in Azerbaijan. Un ragazzo solare ed educato, capace di entrare nel cuore delle persone. Un allievo ed un amico che mancherà tremendamente a tutti. Tutto il movimento tennistico biancazzurro, a cominciare dai membri del Consiglio Federale, dai Maestri della Scuola Federale e dai compagni di squadra, si stringe attorno alla famiglia in questo drammatico momento”.