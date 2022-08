Scatto finale di Zarco nelle Fp3 in Austria, Quartararo più veloce di Bagnaia

SportFair

Si entra nel vivo in MotoGP, è altissima l’attesa in vista del gran premio d’Austria. Si tratta di un appuntamento molto importante, il campionato è ancora aperto e l’ultimo gran premio ha fornito interessanti indicazioni. Bagnaia è tornato pienamente in corsa per la vittoria finale, la classifica è guidata da Quartararo ma l’ultima gara non è stata positiva per il francese. In corsa anche Espargaro.

Si sono concluse anche le Fp4. Il più veloce è stato Zarco, autore di uno scatto nel finale. Poi Quartararo. Si conferma Jack Miller, in terza posizione. Quarto Jorge Martin, poi Bagnaia e Bastianini.