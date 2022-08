Scandalo calcioscommesse: indagine per l’intervento killer di Leyendeker su Zeballos | VIDEO

Uno scandalo rischia di condizionare il campionato di calcio, in Argentina. E’ stata aperta un’indagine per un presunto caso di calcioscommesse, non sono da escludere ribaltoni e pesanti squalifiche. Il sospetto è quello di calcioscommesse. Si indaga sulla partita tra Agropecuario e Boca Juniors negli ottavi di finale della Copa Argentina. Durante l’incontro è stato espulso Milton Leyendeker per il fallo killer su Exequiel Zeballos.

Dopo la denuncia dei media è stata aperta un’indagine per un presunto legame con il calcioscommesse. La denuncia è stata avanzata durante un programma televisivo, si sarebbe scommesso sull’espulsione entro i primi 10 minuti di gioco. L’episodio in questione si è verificato all’8′.

Il presidente dell’Agropecuario, Bernando Grobocopatel, ha preso la difesa del calciatore: “mi fido di Milton”. E poi il commento ironico: “mi sembra giusto che venga indagato perché a questo serve la giustizia. Ulpiano, antico giurista romano, definì la giustizia come la perpetua e costante volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto. Se si svegliasse e vedesse questo, morirebbe di nuovo”, ha dichiarato Grobocopatel.

Newell’s defender Milton Leyendeker, who is on loan at #Agropecuario, was sent off after just over 6 minutes had been played in their Copa Argentina match against Boca Juniors for this heavy challenge on Exequiel Zeballos. Boca won the game 1-0. #Newells pic.twitter.com/WIoLP8KWCT

— Newell’s Old Boys – English (@Newells_en) August 11, 2022