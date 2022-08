La scambiano per Chloe Kelly e riceve un beneficio in aereo: “ho ottenuto un upgrade gratuito nella classe business class”

SportFair

L’Inghilterra si è laureata campione all’Europeo femminile, la partita contro la Germania si è conclusa sul risultato di 2-1. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari con i gol di Toone e Magull, la gara si è decisa ai supplementari con la marcatura di Chloe Kelly al 110′. L’esultanza non è passata inosservata. Per la gioia incontenibile ha tolto la maglia e l’ha sventolata correndo sotto la curva. “Non avrei mai pensato che mi sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Conserverò tutto gelosamente… scarpe, maglietta e anche il mio indumento intimo”, ha ammesso l’inglese.

Il nome di Chloe Kelly continua a circolare sulle pagine dei giornali anche per un altro motivo: uno scambio di persona. La storia è stata raccontata da Sophie, l’utente di Tik Tok che ha svelato tutti i dettagli su una vicenda particolare. La ragazza era seduta al suo posto in aereo, indossava la maglia dell’Inghilterra. Una hostess della compagnia British Airways l’ha notata, poi uno scambio di sguardi e uno sorriso. “Sei la calciatrice che ha giocato in finale? Sembri proprio la ragazza che ha segnato”, la frase dell’assistente di volo.

“È il miglior complimento che potresti farmi”, è stata la risposta della ragazza che nel frattempo ha ricevuto una nuova sistemazione in aereo: “ho ottenuto un upgrade gratuito nella classe business class, la hostess ha pensato che fossi Chloe Kelly”.